KKD-fenomeen Dallinga scoort tegen Telstar tweede vierklapper

Excelsior heeft zaterdagavond met speels gemak Telstar opzij gezet in de Keuken Kampioen Divisie. Daarbij kon het eens temeer rekenen op de KKD-sensatie van dit seizoen: . Met vier doelpunten hielp hij zijn ploeg uiteindelijk aan een 1-5 zege. Door de overwinning klimt Excelsior naar de tweede plek in de competitie, slechts drie punten achter koploper FC Volendam.

Terwijl het gros van de andere ploegen vrijdagavond hun wedstrijd al hadden afgewerkt, moest Excelsior zaterdagmiddag aan de bak. De Rotterdammers moesten zich revancheren voor de 3-4 nederlaag bij FC Eindhoven van een week eerder. Daarvoor was laagvlieger Telstar een meer dan geschikte prooi, hoewel de thuisploeg nog wel op voorsprong kwam door Cas Dijkstra.

Vervolgens kon Excelsior zoals te doen gebruikelijk weer rekenen op de immer scorende Dallinga. Na een ruim kwartier schoot hij op aangeven van Reuven Niemeijer de gelijkmaker binnen en weer een kwartier later benutte Dallinga een strafschop. Zij hattrick werd grotendeels mogelijk gemaakt door een fenomenale actie van Modeste Duku, die met een hakje een lange bal onder controle bracht, daarmee zijn tegenstander uitspeelde en de bal perfect neerlegde voor de inlopende Dallinga.

Al snel na zijn hattrick had de spits ook zijn vierde moeten maken, maar in volledig vrije positie schoot hij vanaf elf meter wild over. Na rust revancheerde hij zich voor dat moment door wederom op aangeven van Niemeijer alsnog zijn vierde binnen te prikken. Het is overigens niet voor het eerst dat hij vier doelpunten in een wedstrijd maakt, begin september deed hij dat namelijk ook al tegen FC Den Bosch. Uiteindelijk maakte Julian Baas de vijfde Rotterdamse treffer en een minuut voor tijd redde Rein Smit de eer enigszins met de 2-5.

Zo heeft hij inmiddels Robert Mühren achterhaald op de topscorerslijst. Dallinga heeft maar liefst vijftien doelpunten gemaakt in dertien competitiewedstrijden en daarbij gaf hij ook nog eens drie assists. Dallinga kwam in de zomer over van FC Groningen en groeit steeds verder uit tot ster van de competitie.