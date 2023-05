Letsch reageert op ophef over Russische eigenaar Vitesse

Vitesse kon de afgelopen week op veel kritische vragen rekenen over Russische eigenaar Valeri Oyf. De club kwam na de inval van Rusland in Oekraïne met een kort, weinigzeggend statement, en weigerde zich verder uit te spreken over de oorlog. Trainer Thomas Letsch liet donderdag wel kort iets van zich horen.

'Als Vitesse volgen wij, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen. De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities waar het deel van uitmaakt', zo leidde het enige officiële statement dat Vitesse tot dusver naar buiten bracht. Hier was veel kritiek op, omdat de club sinds 2018 in handen is van de Russische oligarch Valeri Oyf, wat tot veel vragen leidde.

In gesprek met De Gelderlander wees Letsch erop dat het niet aan hem of de spelers is om zich uit te spreken over de oorlog. "Wat betreft de club ligt de verantwoordelijkheid in communicatie bij het bestuur en de raad van commissarissen", zo stelde hij. "Bij de club ligt de keuze voor een statement."

Wel sprak hij uit zich zorgen te maken over de situatie in Oekraïne. "Het is erg dat Rusland een invasie uitvoert in Oekraïne. Geen enkele oorlog heeft zin." Hij merkt dat het ook binnen zijn spelersgroep een kwestie is die speelt. "Er wordt over de situatie in Oekraïne gesproken. Maar de spelers worden niet door een Rus betaald, maar door de club", verdedigde hij zijn eigen selectie tot slot.