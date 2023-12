PSV kijkt naar jeugd-scouting Ajax: "Maar niet voor dat geld"

PSV maakte vrijdagochtend bekend dat het een kapitaalinjectie krijgt van dertig miljoen euro. Het is een investeringspotje, maar niet direct bedoeld voor versterkingen van het eerste elftal. PSV wil het geld gebruiken om gericht in te zetten op jeugdspelers, zoals het deed bij Mauro Junior en Noni Madueke. Daarbij haalt het Ajax aan als voorbeeld.

Toon Gerbrands licht de intenties tegenover de NOS toe. "Je moet talenten tegenwoordig op vijftien of zestienjarige leeftijd ophalen en contracten kunnen aanbieden, anders ben je te laat als PSV. Als je in Brazilië een speler van 18 jaar wil halen, is dat al onbetaalbaar. Dan is de pot snel leeg, kan ik je vertellen."

Daarbij haalt Gerbrands het voorbeeld van Ajax aan, dat deze week Rayane Bounida overnam van Anderlecht, voor naar verluidt zeven ton. "Dat is een goed voorbeeld van strategisch investeren. Alleen dat soort bedragen gaan wij niet betalen. We gaan niet met hagel schieten, we hebben nog steeds onze eigen scouting."

Ondanks dat vijf grote bedrijven veel geld steken in PSV, benadrukt Gerbrands wel dat de club volledig onafhankelijk kan blijven handelen. "Ik ben ooit bij Bayern München geweest en daar heb ik één ding van geleerd: je moet nooit de zeggenschap uit handen geven. Dat is essentieel. Wij zijn gewoon de baas in ons eigen huis."