Schmidt ziet verbeterpunt PSV: "Zouden we kunnen bekritiseren"

Roger Schmidt is van mening dat zijn PSV het zichzelf gemakkelijker had kunnen maken tegen Heracles Almelo. De Duitser zag zijn ploeg een goede wedstrijd spelen, maar won uiteindelijk slechts met 3-1. Na afloop was Schmidt dan ook duidelijk.

"We hadden meer doelpunten moeten maken, aangezien we veel kansen hebben gecreëerd", opperde Schmidt na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Het enige mindere stukje was onze scherpte voor het doel. Maar ook topspelers missen soms wel eens wat kansen. Dat zouden we kunnen bekritiseren, maar uiteindelijk hebben we een goede wedstrijd gespeeld."

Tegen de Heraclieden was Joey Veerman andermaal een van de uitblinkers aan Eindhovense zijde. "Joey heeft een goede wedstrijd gespeeld vandaag. Hij was goed aan de bal en we moeten ook waarderen dat hij erg betrouwbaar is als wij de bal niet hebben. Hij heeft zich erg snel aangepast. Vandaag speelde hij goed, net als hij de afgelopen wedstrijden heeft gedaan."

Door de overwinning klimt PSV in ieder geval voor een paar uur over Ajax heen. De Amsterdammers kunnen de koppositie vanmiddag (16.45 uur) weer pakken in het duel met RKC Waalwijk. "Als ik de kans heb om te kijken, dan zal ik dat zeker doen. Wij kijken echter vooral naar onszelf en moeten onze eigen wedstrijden winnen. Ik heb een positief gevoel over de toekomst", besloot Schmidt.