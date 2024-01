Twijfels bij aanstelling Van Nistelrooy: "Lijkt erdoorheen geduwd"

Ruud van Nistelrooy is vanaf komend seizoen definitief de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Het is een interessante aanstelling, waar over het algemeen positief op gereageerd wordt. Toch zet Marciano Vink zijn vraagtekens bij de manier waarop de stap van Van Nistelrooy tot stand is gekomen.

"Het is een beetje gek als je eerst nog aangeeft dat je er nog niet klaar voor bent en nu na een gesprek met Brands wel", reageerde Vink tegenover ESPN op de aanstelling. "Ik hoop het beste voor hem en ik verwacht ook wel dat het goed zal gaan met Rutten naast hem. Maar het lijkt wel een beetje erdoorheen geduwd, een beetje geforceerd. Hij gaf zelf al meerdere keren aan dat hij er nog niet aan toe was."

Kenneth Perez, de andere voormalig PSV'er bij de voetbalzender, vond de manier waarop het gegaan is minder belangrijk. "Wanneer is het te vroeg? Bij dat soort dingen denk ik: head first. Als je eenmaal trainer bent, moet je er niet voor weglopen. Als hij nog één jaar bij Jong PSV zou blijven, is hij dan wel veel verder? Nee. Als je een beetje hulp krijgt, een goede veldtrainer als Fred Rutten ernaast, waarom dan niet?"

Van Nistelrooy zelf ging bij zijn presentatie ook al in op zijn aanvankelijke twijfel. Hij vertelde dat de aanstelling van en zijn gesprek met Marcel Brands een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn plannen.

