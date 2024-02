Dessers wederom de held van Feyenoord, PSV druipt af

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 14 april.

Feyenoord houdt uitzicht op geschiedenis en haalt halve finale

Feyenoord heeft donderdagavond de halve finale van de Conference League bereikt. De Rotterdammers wonnen mede dankzij twee doelpunten van Cyriel Dessers op bezoek bij Slavia Praag (1-3), dat de bezoekers een handje hielp bij een aantal treffers. Omdat Orkün Kökcü voor de pauze ook in de mist ging, was de eindbalans voor de ploeg van Arne Slot terecht zeer positief. Daarmee is er nog altijd uitzicht om historie te schrijven in deze eerste editie van dit toernooi.

PSV na desastreus laatste kwartier Europees uitgeschakeld

PSV is er donderdagavond niet in geslaagd de halve finale van de Conference League te bereiken. De Eindhovenaren kwamen in de return tegen Leicester City nog op voorsprong, maar gaven het in het laatste kwartier uit handen (1-2).

Onana gepasseerd bij Ajax voor de bekerfinale tegen PSV

Groot nieuws uit Amsterdam: Maarten Stekelenburg (39) keert terug onder de lat bij Ajax. De doelman krijgt de voorkeur boven Andre Onana in de bekerfinale tegen PSV zondag. De Telegraaf weet dat Erik ten Hag de keepers in het doel van de Amsterdammers gaat omdraaien. 'Als hij de komende dagen fit blijft en zijn trainer Erik ten Hag niet meer van gedachten verandert', schrijft de ochtendkrant als enige voorwaarde.

Barça zet zichzelf voor schut, ook Frenkie kan het tij niet keren

Eintracht Frankfurt heeft donderdagavond voor een enorme verrassing gezorgd. De huidige nummer negen van de Bundesliga was met 2-3 te sterk voor FC Barcelona, dat geen schim was van de ploeg die in de afgelopen weken nog zoveel indruk maakte. Zo werd het een pijnlijke avond voor Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Memphis, die er als invallers niet in slaagden om het tij te keren. Memphis maakte de score er diep in de blessuretijd nog wel wat dragelijker op.

De weg naar Ajax ligt helemaal open voor Lyon-coach Bosz

Peter Bosz is binnenkort vermoedelijk beschikbaar voor Ajax als opvolger van Erik ten Hag. Het heeft er namelijk alle schijn van dat hij zijn langste periode als coach van Olympique Lyon heeft gehad. Na de ongelukkige uitschakeling in de Franse beker en tegenvallende prestaties in de Ligue 1, ging het donderdagavond ook pijnlijk mis in de Europa League tegen West Ham United: 0-3.

Pikant: SC Cambuur hoopt rivaal sc Heerenveen af te troeven

SC Cambuur hoopt zich voor het komende seizoen te versterken met Andries Noppert (28). De transfervrije sluitpost van Go Ahead Eagles maakt een goede indruk de laatste maanden in het doel van de Deventenaren en ook sc Heerenveen heeft sluimerende belangstelling, maar de geboren Fries kan dus ook naar Leeuwarden.