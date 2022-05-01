Ajax mag hopen op komst Bergwijn: ''Dat is zeker een optie''

Ajax gaat een enerverende zomer tegemoet, waarin meerdere sterkhouders zullen vertrekken en de selectie dus versterkt moet worden. Eén van de namen die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar de koploper van Nederland is . De aanvaller van Tottenham Hotspur geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat een terugkeer naar Nederland zeker een optie is.

''Het is voor mij belangrijk dat ik nu ga spelen'', vertelde de Oranje-international na afloop van het thuisduel met Leicester City (3-1 winst) tegen het Algemeen Dagblad. Ook tegen Leicester City, dat onlangs PSV nog uitschakelde in de Conference League, moest Bergwijn het doen met een korte invalbeurt. De aanvaller moet minuten gaan maken om in beeld te blijven bij Louis van Gaal, die in november een poging gaat wagen om Oranje in Qatar naar de wereldbeker te loodsen. Daar wil Bergwijn natuurlijk graag bij zijn. Daarom sluit hij een transfer naar Ajax en dus een terugkeer naar Nederland niet uit.

''Dat zou het zeker zijn'', reageerde hij op de vraag of Ajax een optie is. ''Een terugkeer naar Nederland zou zeker voor mij een optie zijn. Het WK komt eraan. Meneer Van Gaal heeft me de vorige keer bij de selectie gehaald, ondanks dat ik niet veel speelde.'' Bergwijn betaalde het vertrouwen van Van Gaal terug met twee treffers tegen Denemarken en eentje in het oefenduel met Duitsland. ''Natuurlijk is het lekker dat je gewoon die goals maakt en laat zien dat je een volwaardige speler kan zijn. Maar ja, dan kom je terug bij de club en speel je amper. Klote natuurlijk. In de zomer moeten we echt gaan kijken naar een oplossing.''

Dat de naam van Bergwijn valt in Amsterdam is natuurlijk geen verrassing. De oud-speler van PSV leek in januari al te verkassen naar Ajax. De Amsterdammers zagen in hem de ideale aanvallende versterking, zeker omdat David Neres een transfer had gemaakt naar Shaktar Donetsk. Maar Tottenham Hotspur was, ondanks het feit dat Bergwijn geen basisspeler is, niet bereid om de aanvaller voor een appel en een ei te laten gaan. De Londenaren telden in de winter van 2020 de nodige miljoenen neer voor zijn komst en wilden een groot deel van dat bedrag ook terugzien in de transfersom die Ajax moest betalen. Maar daar deden de Amsterdammers niet aan mee.

Bergwijn kwam dit seizoen vooralsnog 29 keer in actie voor Tottenham Hotspur. Hij scoorde vier keer en verzorgde twee assists. Zijn laatste basisplaats in de competitie dateert van 23 januari, in de uitwedstrijd tegen Chelsea. Sindsdien moet hij het doen met (korte) invalbeurten. Zondagmiddag deed hij een kleine tien minuten mee tegen Leicester City. De Spurs wonnen met 3-1 en deden daarmee goede zaken in de strijd om Champions League-voetbal. De achterstand op nummer vier Arsenal bedraagt twee punten.