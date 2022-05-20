Geen toptransfer voor Miedema: spits blijft trouw aan Arsenal

gaat deze zomer geen toptransfer maken. De topspits liep uit haar contract en stond in de belangstelling van grote clubs als FC Barcelona en Paris Saint-Germain. De keuze is uiteindelijk echter toch gevallen op een langer verblijf in Londen.

Het contract van Miedema - met 72 doelpunten topscorer aller tijden in de Engelse competitie - liep aanvankelijk deze zomer af. Het was dan ook de kans om naar een club te gaan die hoge ogen gooit in de Champions League, iets wat Arsenal al lange tijd niet meer is gelukt. Onder meer FC Barcelona, dat zaterdag de finale speelt tegen Lyon, was geïnteresseerd, evenals Paris Saint-Germain.

Toch was het voor Miedema niet de kans op Europees succes die de doorslag gaf. "Het mooiste aan het voetbal is om iets op te bouwen met een team en met de mensen die je om je heen wil hebben. Dat heb ik bij Arsenal. Ik heb het gevoel dat prijzen pakken met deze club veel meer voor me zou betekenen dan met andere clubs. Dat is uiteraard wat ik bij Arsenal hoop te bereiken."

Dit seizoen slaagde Arsenal er maar net niet in om de landstitel te pakken. Het eindigde met één punt minder dan kampioen Chelsea op plek twee, wat recht geeft op voorronde Champions League. Ook Miedema zelf was de nummer twee op de topscorerslijst. Zij tekende voor veertien treffers, zes minder dan topscorer Sam Kerr van Chelsea.