Neuer (36) verlengt bij Bayern: "Al jaren de beste ter wereld"

(36) is de komende jaren nog onder de lat bij Bayern München te zien. De ervaren goalie heeft zijn contract bij Der Rekordmeister verlengd tot medio 2024. Ondanks de leeftijd van Neuer heeft Bayern München voldoende vertrouwen in de doelman dat hij zijn huidige niveau nog jaren blijft halen.

Neuer zorgt er in ieder geval voor dat het niet een enorm tegenvallende transferperiode gaat worden voor Bayern München. De kampioen van Duitsland raakt naar alle waarschijnlijkheid topscorer Robert Lewandowski kwijt, maar houdt met Neuer in ieder geval een sterkhouder bij de selectie. De beleidsbepalers van Die Bayern zijn dan ook erg blij dat de club tot een akkoord is gekomen met de doelman.

"Hij is onze aanvoerder en al zoveel jaren de beste keeper ter wereld en natuurlijk een van onze belangrijkste spelers", zegt sporting director Hasan Salihamidzic over Neuer, die al sinds 2011 uitkomt voor Bayern München. "We willen de komende jaren in alle competities succesvol zijn. Manuel is onze grote steun op en naast het veld. Hij zal bij ons een belangrijke rol blijven spelen om ons te helpen de doelen te bereiken."

Ook Neuer kijkt uit naar de toekomst met Bayern München. De doelman pakte al ontzettend veel prijzen met de kampioen van Duitsland en denkt dat de club ook nu weer over een selectie beschikt die ver kan komen in alle competities. "We hebben weer een heel goed team waarmee we voor alle titels kunnen spelen. Als keeper, aanvoerder en leider wil ik een steun en een beslissende factor zijn", besluit de doelman.