Ook Remko Pasveer kandidaat voor WK met Oranje

mag nog altijd dromen van een oproep voor het Nederlands elftal. De huidige doelman van Ajax staat op de lijst met genomineerden voor deelname aan het wereldkampioenschap in Qatar eind dit jaar, zo bevestigde bondscoach Louis van Gaal dinsdag op zijn persconferentie.

Volgens Van Gaal is zijn derde keeper Tim Krul, die is afgehaakt vanwege een blessure, 'aan de oude kant'. Maar dat geldt volgens de bondscoach ook voor Remko Pasveer, die dus in beeld is om komend seizoen bij de drie keepers voor het WK te horen. Met zijn 38 jaar is Pasveer een van de meest ervaren sluitposten van het Nederlandse voetbal.

Pasveer maakte afgelopen seizoen veel indruk als doelman van Ajax. De van Vitesse overgekomen keeper begon het seizoen nog als tweede keuze achter Maarten Stekelenburg, maar kwam in de basis nadat zijn concurrent geblesseerd raakte. Pasveer imponeerde, tot hij ook zelf zijn hand brak. Daardoor maakte Ajax het seizoen af met André Onana en Stekelenburg op doel.

Bij Oranje behoren momenteel Jasper Cillessen, Mark Flekken en Kjell Scherpen tot het keepersbestand. Laatstgenoemde werd weggeplukt bij Jong Oranje vanwege een blessure bij Krul. Ook Justin Bijlow, Joël Drommel en Marco Bizot werden de laatste jaren geregeld opgeroepen.

