De Jong praat met Gakpo: "We zullen zien wat hij doet"

PSV kondigde zaterdag de terugkeer van Luuk de Jong aan. De kopsterke spits wordt de nieuwe aanvalsleider van de Eindhovenaren. Maar of De Jong komend seizoen kan rekenen op de voorzetten van Cody Gakpo, dat is nog maar de vraag.

Waar de oud-speler van onder meer FC Twente, Newcastle United, Sevilla en FC Barcelona dus terugkeert in Eindhoven, lijkt Gakpo de deur van het Philips Stadion achter zich dicht te trekken. De aanvaller heeft bij PSV weliswaar nog een contract tot medio 2026, maar staat in de belangstelling van meerdere buitenlandse (top)clubs. Duidelijk is dat geïnteresseerden diep in de buidel moeten tasten om Gakpo los te weken bij PSV. De Eindhovenaren zetten immers in op een nieuw recordbedrag, dat nu nog op naam staat van Hirving Lozano (40 miljoen euro).

In de tussentijd doet de nummer twee van Nederland in het afgelopen seizoen er alles aan om haar sterkhouder te behouden. Ruud van Nistelrooij gaf al meermaals aan dat hij hoopt dat Gakpo blijft. Ook De Jong doet en gaat zijn best doen. "Ik praatte vroeger al op hem in, ik deed het bij het Nederlands elftal ook en ik doe het nog steeds'', reageert De Jong bij Voetbal International op de vraag of hij probeert om Gakpo te overtuigen van een langer verblijf. "Ik heb hem zien komen en hem stappen zien maken. Toen hij kwam, spatte het talent er al vanaf.''

De Jong begon in de zomer van 2014 aan zijn eerste periode bij PSV. Toen hadden Georginio Wijnaldum en Memphis Depay net een succesvol WK in Brazilië achter de rug. Dat konden zij bekronen met een mooie transfer, maar PSV slaagde erin om hen nog één seizoen in Eindhoven te houden. Zowel Wijnaldum als Depay vertrok een jaar later met een landstitel op zak naar Engeland. PSV hoopt dat Gakpo voor hetzelfde traject kiest. "Ik denk dat hij nog een heel mooi jaar kan hebben, het met een kampioenschap kan afsluiten om dan een mooie stap te maken'', aldus De Jong. "Maar we zullen zien wat hij doet.''

Landstitel

Aan ambities ontbreekt het in ieder geval niet in Eindhoven. Of Gakpo nou besluit om wel of niet te blijven: de landstitel moet terug naar Noord-Brabant. "Bij PSV is het doel altijd de titel, dat weet iedereen'', zegt De Jong. "Daar gaan we nu ook weer voor. Ze proberen hier altijd een selectie neer te zetten die om het kampioenschap strijdt, het is niet dat dit nu ineens anders is. Als ik zo naar de spelersgroep kijk, denk ik dat we heel sterk kunnen zijn.'' De Jong is één van de zes aanwinsten die tot op heden arriveerden in Eindhoven. PSV presenteerde ook al Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons en Guus Til.