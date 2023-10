Schreuder stelt zich kwetsbaar op in interview: "Hier leer ik van"

Alfred Schreuder heeft na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3) toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt in zijn strijdplan. De trainer van Ajax startte met Dusan Tadic als diepste aanvaller, maar dat pakte niet zoals hij wilde.

Schreuder besloot in de rust in te grijpen door Tadic uit de spits te halen en Brian Brobbey daar neer te zetten. Naast Brobbey kwam ook Davy Klaassen in het veld bij Ajax. De dubbele wissel sorteerde al snel het gewenste effect, want de Amsterdammers bogen binnen no-time een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong.

"De eerste helft was niet goed van onze kant, maar de tweede helft was daarentegen een stuk beter. Dat we veel wisselmogelijkheden hebben, kenmerkt dat Ajax een grote club is. De wedstrijd vroeg om een dubbele wissel, met veel power naar voren en meer loopvermogen vanuit de tweede lijn. Ik wilde ook een signaal geven dat ik niet tevreden was", begint Schreuder voor de camera van ESPN.

Door de wissels speelde Kenneth Taylor in de tweede helft als nummer 6. "Ik leer hier ook van", vervolgt Schreuder. "Een trainer moet in de spiegel kijken. Dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Ik dacht dat we het zo konden doen als in de eerste helft, maar dat bleek niet zo goed te gaan. Dan moet je ingrijpen en wisselen."