Gakpo ontkent opvallend gerucht: "Weet mijn zaakwaarnemer ook"

Cody Gakpo zit niet te wachten op een transfer naar Ajax. Na de transferperiode kwam het gerucht in de media dat de aanvaller door zijn zaakwaarnemer was aangeboden in Amsterdam. De hoofdrolspeler ontkent dat voor de camera, kort nadat hij met zijn ploeg het onderspit delfde tegen FC Twente: 2-1.

Gakpo heeft met zijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior gesproken over het gerucht, maar volgens hem is het niet waar. "Dat heeft hij tegen me gezegd", vertelt Gakpo voor de camera van ESPN. Volgens Voetbal International was het een andere werknemer van het makelaarskantoor die contact zocht met de regerend Eredivisiekampioen. Ajax werd niet concreet. Als ze dat wel waren geworden, had de aanvaller zelf een transfer tegen gehouden.

"Iedereen die mij kent, weet dat ik niet voor Ajax zou spelen. Ik kom uit Eindhoven. Dat weet mijn zaakwaarnemer ook, dus ik weet niet waar dat vandaan komt", aldus de buitenspeler, die de hele zomer gelinkt werd aan een overstap naar de Premier League. Manchester United was even concreet voor hem, maar op de laatste dag van de transferperiode klopten ook Southampton en Leeds United nog aan in het Philips Stadion. Toch bleef hij PSV trouw.

Zaterdagavond kon hij zich niet onderscheiden tegen FC Twente. "De linies stonden veel te ver uit elkaar, we waren niet scherp in de duels en slordig aan de bal. Dan kom je met 2-0 achter en loop je achter de feiten aan", verzuchtte Gakpo, die kort na rust Guus Til nog wel zag scoren. "De tweede helft was iets beter, maar het was niet goed genoeg. De communicatie verliep stroef. Het moet veranderen, want dit kan niet."