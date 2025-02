Noppert: "Ajax heeft altijd een streepje voor bij de scheidsrechters"

baarde opzien door zich in de rust van Ajax-SC Heerenveen (5-0) te melden in de kleedkamer van de arbitrage. De doelman van de Friezen wilde een verklaring voor de beslissing van scheidsrechter Edwin van de Graaf om Edson Álvarez geen tweede gele kaart te geven. Na afloop van de voor SC Heerenveen kansloze wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA waren de frustraties bij Noppert duidelijk nog niet verdwenen.

Er was voor Ajax weinig aan de hand tegen SC Heerenveen. Waar op voorhand toch werd verwacht dat de Friezen, onder Kees van Wonderen uitstekend gestart, het Ajax lastig konden gaan maken, stonden ze na zestien minuten al met 2-0 achter. De Amsterdammers gingen vervolgens een tempo lager spelen en dat bood SC Heerenveen de kans om terug in de wedstrijd te komen. De bezoekers kwamen er weliswaar een paar keer gevaarlijk uit, maar de aansluitingstreffer viel niet. Dat was echter niet de belangrijkste reden waarom Noppert gefrustreerd de kleedkamer opzocht en zelfs aanklopte bij de arbitrage.

"Dat ging over het moment dat die jongen eerst een overtreding maakt en daarna de bal weg schiet", vertelde de doelman na afloop voor de camera van ESPN. Noppert doelde op de opmerkelijke actie van Álvarez, die vlak voor het rustsignaal eerst een SC Heerenveen-speler naar de grond werkte, daarvoor een gele kaart kreeg en vervolgens ook nog snel de bal weg schoot. Scheidsrechter Van de Graaf hield een tweede gele echter op zak. Dat schoot bij Noppert in het verkeerde keelgat. Hij was van mening dat Álvarez een tweede gele kaart verdiende. "In mijn optiek is het heel simpel. We spelen in Amsterdam en Ajax heeft volgens mij altijd een streepje voor bij scheidsrechters. Dat is hoe ik het zie en is niet verkeerd bedoeld", klonk het namens de goalie.

Noppert zou zichzelf geen 'matennaaier' noemen en het was naar eigen zeggen zeker niet zijn bedoeling om Álvarez een rode kaart aan te smeren, maar de goalie was wel van mening dat de scheidsrechter op dat moment niets anders kon. Een rode kaart voor Álvarez was SC Heerenveen en Noppert natuurlijk goed uitgekomen. SC Heerenveen had in de eerste helft weinig in te brengen in de Johan Cruijff ArenA en daar kwam in het tweede bedrijf geen verandering in. Door twee doelpunten van Mohammed Kudus en eentje van invaller Brian Brobbey liep Ajax na de pauze uit naar een 5-0 overwinning.