"Slot heeft Feyenoord gered, het is een fantastische trainer"

Arne Slot staat voor de moeilijke taak om een nieuw succeselftal samen te smeden na een drukke transferperiode. De trainer raakte van de basisspelers Cyriel Dessers, Luis Sinisterra, Reiss Nelson, Guus Til, Fredrik Aursnes, Marcos Senesi en Tyrell Malacia kwijt. Desondanks is de ploeg weer goed begonnen aan het seizoen.

"Vorig jaar hadden ze ook heel veel nieuwe spelers. Toen is het hem gelukt. Dat is knap, maar het is de vraag of het hem nog een keer kan", vertelt Marco van Basten bij Rondo. "Jammer genoeg zijn ze niet in staat geweest om daar op voort te borduren. Je moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dat gebeurt in Nederland te vaak. Je kan niet bouwen, elke keer moet je weer opnieuw."

Jan van Halst is lyrisch over de oefenmeester van de Rotterdammers. "Slot heeft Feyenoord gered. Ze hadden eerst nog niet eens geld om Dessers te halen. Afgaande op de eerste vijf wedstrijden kun je zeggen dat hij op de goede weg is. Het is een fantastische trainer", aldus de analist, die bijval krijgt van Henk ten Cate. "Bij hem zit er een duidelijk idee achter. Hij wil het publiek vermaken, maar vergeet daarbij ook de restverdediging niet. Dat is heel belangrijk. Ze hebben relatief weinig kansen tegen gekregen."

Ten Cate had Slot als voetballer nog in zijn team. Toen zag hij meteen dat het een toekomstig trainer zou worden. "Bij sommige spelers kun je dat echt zien. Slot was in het veld echt bezig om spelers neer te zetten en constant aan het praten."