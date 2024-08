'Ajax wil keepersprobleem oplossen met boomlange Zweed'

Ajax lijkt in de zoektocht naar een doelman voor de lange termijn te zijn uitgekomen in Zweden. De Amsterdammers zouden belangstelling hebben voor de 22-jarige , zo meldt het Deense sportblad Tipsbladet.

De Zweedse doelman komt dit seizoen uit voor Mjällby AIF, waar hij veel indruk maakt in de competitie en momenteel de negende plaats bezet. Brolin is aan de middenmoter verhuurd door zijn club AIK Fotboll, waar hij nog tot de zomer van 2023 onder contract staat. Brolin staat dit seizoen steevast in de basis bij Mjällby en maakt met zijn lengte van 2,02 meter een goede indruk onder de lat.

Naast Ajax zou Brolin ook bij andere Europese clubs op de radar staan. Onder meer FC Kopenhagen, Bröndby IF en AGF zouden serieuze interesse hebben voor de talentvolle keeper. De interesse van Ajax zou vergeleken met de concurrentie nog minder gevorderd zijn, de Amsterdammers zouden 'een kijkje hebben genomen' naar de kunsten van Brolin. Volgens het Deense sportblad ligt de vraagprijs voor de Zweed tussen de vijf en de acht ton, wat ruim binnen het budget van Ajax zou moeten liggen.

Keepersnood bij Ajax

Er is dit seizoen al meer te doen geweest over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe doelman voor de komende jaren. Van de drie doelmannen waarover de Amsterdammers momenteel beschikken zijn zowel Remko Pasveer (38) als Maarten Stekelenburg (40) al flink op leeftijd en wordt de talentvolle Jay Gorter momenteel nog te licht bevonden. Ajax werd in recente weken al in verband gebracht met onder meer Simon Mignolet van Club Brugge en de geruchten blijven momenteel dus ten ronde gaan, waarvan Brolin het laatste doelwit is.