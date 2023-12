AS Roma en Mourinho danken VAR voor zege én vierde plaats

AS Roma heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Serie A. Door de overwinningen van Napoli, Atalanta Bergamo en AC Milan en het puntenverlies van Lazio wist de ploeg van José Mourinho wat het moest doen: winnen van Sampdoria. En dat deed AS Roma (0-1), voor een groot deel dankzij de VAR.

Mourinho kreeg de lachers afgelopen donderdag maar weer eens op zijn hand. AS Roma speelde in de Europa League een uitwedstrijd tegen Real Betis. De Spanjaarden openden na 34 minuten de score, maar Andrea Belotti bracht de Romeinen al vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Dat dacht Belotti althans. Zijn treffer werd in eerste instantie afgekeurd. Mourinho en zijn technische staf waren er als de kippen bij om de beelden terug te kijken. De oefenmeester kwam vervolgens heel snel tot de conclusie dat het 'gewoon' een doelpunt was en sprong op van de bank. Toen de arbiter inderdaad naar de middencirkel wees, had Mourinho al genoeg feest gevierd.

De videoscheidsrechter hielp AS Roma en Mourinho maandagavond op bezoek bij Sampdoria opnieuw een flink stuk op weg. Na een goede actie trok Tammy Abraham de bal voor. Zijn voorzet werd door een Sampdoria-verdediger licht getoucheerd met de hand. De scheidsrechter wuifde het in eerste instantie weg, maar na ingrijpen van de VAR besloot hij toch een strafschop te geven aan de bezoekers. En die werd benut door Lorenzo Pellegrini. Hoewel er op dat moment pas negen minuten waren gespeeld, was dat de enige treffer van de avond. AS Roma kreeg in de tweede helft nog een aantal kansen om de score uit te breiden, maar doelman Emil Audero stond goed te keepen.

En daar is al de voorsprong voor de ploeg van Mourinho 🔥⚽

Karsdorp

maakte in de slotfase zijn rentree bij AS Roma. De vleugelverdediger liep vorige maand een meniscusblessure op, waardoor hij zes wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. Karsdorp maakte bij Sampdoria zijn eerste minuten sinds 15 september. Dankzij de 0-1 overwinning klimmen AS Roma en Karsdorp naar de vierde plaats. De achterstand op koploper en Ajax-nachtmerrie Napoli bedraagt vier punten.