Bundesliga-sensatie droomt van Ajax: "Toch weer een ander verhaal"

(27) is momenteel een van de absolute sensaties van de Bundesliga met Union Berlin. De Nederlander is bovendien de MVP van de Duitse koploper. Toch droomt hij ooit van een terugkeer op de Nederlandse velden bij de club waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot: Ajax.

"Het zou mogelijk kunnen zijn, toch? Ik ben er opgegroeid. Waar Ajax voor staat en wat de club voor mij betekent, dat zal nooit veranderen", licht hij zijn toekomstwens toe tegenover De Telegraaf. "Een vervolgstap in de Bundesliga of naar een andere grote competitie zou prachtig zijn, maar als Ajax mij belt, wordt het toch weer een ander verhaal. Maar dat zijn dromen. Ik focus me op het hier en nu."

Dat is logisch, want met Union Berlin won hij dit seizoen van Bayern München en RB Leipzig en mede daardoor voert hij de ranglijst van de Bundesliga voorlopig aan. Daarmee heeft hij alsnog de top bereikt, ondanks dat hij bij Ajax nooit doorbrak. "Of ik toen wel eens aan mezelf heb getwijfeld? Nee, hoor", stelt Becker. "Als je jong bent en bij Ajax speelt, wil je debuteren, in de ArenA spelen. Maar als dat er niet in zit, moet je keuzes maken."

Lees ook: 'Ajax hoeft na transfer van De Ligt niet te vrezen voor exit Timber'

Dat hij voor Union Berlin koos, was omdat hij lucratieve aanbiedingen uit onder anderen China en Amerika naast zich neerlegde om in Europa op niveau te kunnen blijven voetballen. "En als ik kijk waar ik nu sta, dan ben ik daar heel blij mee", doelt hij op de koppositie, zeven goals en drie assists die hij over alle competities tot dusver gaf dit seizoen.