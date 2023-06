Effectief PSV kent goede generale richting Ajax op perfecte avond

PSV heeft in de laatste groepswedstrijd in de Europa League een simpele zege op FK Bodø/Glimt weten te boeken. In een wedstrijd waarin het tempo laag lag en enkele spelers rust kregen richting Ajax waren een eigen doelpunt en een treffer van Johan Bakayoko genoeg voor de zege (1-2). Dankzij de zege legt PSV een succesvolle generale repetitie af richting de topper tegen Ajax en weten alle Nederlandse clubs donderdagavond te winnen.

In aanloop naar de topper tegen Ajax aankomende zondag was het voorafgaand aan het Europa League-duel de vraag of trainer Ruud van Nistelrooij enkele spelers rust zou geven. Gezien het feit dat PSV de eerste plaats in de groep niet meer in eigen hand had (Arsenal moest in eigen huis verliezen van FC Zürich die roemloos laatste stonden), gebeurde dit in grote mate en stelde hij een waar B-elftal op. Behalve Joey Veerman en Luuk de Jong stonden er enkel spelers in de basis die normalerwijze buiten de basisopstelling vallen, waardoor onder andere Richard Ledezma, Ki-Jana Hoever en Joel Drommel weer eens minuten mochten maken.

Dat de plaatsten in groep A van de Europa League van tevoren al waren verdeeld was al vrij snel terug te zien in het wedstrijdbeeld. Zowel PSV als Bodø/Glimt hanteerden een vrij laag tempo in het positiespel, waardoor er weinig kansen te zien waren. Het was dan ook geen verrassing dat er een corner voor nodig was om tien minuten voor de rust de ban te breken in Bodø. Nadat Noni Madueke met een van zijn vele flitsen een hoekschop wist te versieren, verlengde Luuk de Jong de bal knap richting Ki-Jana Hoever, waarna de IJslander Alfons Sampsted de ongelukkige was die de bal in zijn eigen doel kopte. Ook na de openingstreffer veranderde het spelbeeld nauwelijks, waardoor PSV met weinig zorgen de kleedkamers opzicht met een 1-0 voorsprong.

In de tweede helft leek Bodø/Glimt met goede intenties uit de kleedkamers te komen, maar al snel konden deze de prullenbak in. Toen een corner van de Noren in de 53e minuut belande in de voeten van Ledezma stak hij de ingevallen Anwar El Ghazi weg, die niet zelfzuchtig was en Johan Bakayoko de kans gaf op zijn eerste Europese treffer. De jonge Belg bleef kalm en schoot de bal simpel langs doelman Nikita Haikin. Hierna was het verzet van Bodø/Glimt redelijk gebroken en loerde PSV enkel nog op de omschakeling. Madueke kreeg uit de counter een 100% kans op de 0-3, maar schoot slecht in waardoor de wedstrijd nog enigszins spannend bleef.

In de laatste twintig minuten bleek het spelbeeld vrij constant. Bodø/Glimt had een licht voordeel in het balbezit, terwijl PSV uit de omschakeling loerde op de kansen die het kreeg. In de allerlaatste minuut lukte het Bodø/Glimt toch nog om een eretreffer te maken, toen Nino Zugelj uit de draai de clean sheet van Drommel beroofde en de eindstand op 1-2 bepaalde.

Tweede plaats PSV

Ondanks de zege blijft PSV steken op de tweede plaats in groep A van de Europa League, op twee punten achterstand van koploper Arsenal. The Gunners wisten hun wedstrijd tegen FC Zürich donderdagavond namelijk ook te winnen dankzij een knappe treffer van Kieran Tierney, waardoor zij rechtstreeks de kwartfinales instromen. De Eindhovenaren daarentegen kunnen hun borst nat maken, zij nemen het in de tussenronde op tegen een afvaller uit de Champions League. Voorlopig ligt de focus van Van Nistelrooij echter op de Eredivisie, want aankomende zondag wacht om 16.45 uur de topper tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena.