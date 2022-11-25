Van Gaal wilde hinderlijk buitenspel afschaffen: "Het is een dwaze regel"

Louis van Gaal zag in de tweede WK-wedstrijd een doelpunt van Ecuador afgekeurd worden vanwege hinderlijk buitenspel. Jackson Porozo stond bij het schot van Ángelo Preciado in de baan van het schot en in het gezichtsveld van keeper Andries Noppert. Een opluchting voor onze bondscoach, die zelf in het verleden juiste pleitte voor het afschaffen van de regel.

In 2016 werd onze huidige bondscoach Van Gaal gevraagd naar het mogelijk afschaffen van de regel. "Het is een dwaze regel. Weg ermee", reageerde hij destijds tegenover het Duitse sportblad Kicker, dat een peiling hield onder een aantal trainers naar aanleiding van ophef rond een afgekeurde goal. De Nederlandse coach, op dat moment nog manager van Manchester United overigens, liet zich in niet mis te verstane woorden uit over die regel.

Ruim zes jaar later zal Van Gaal ongetwijfeld blij zijn dat de FIFA inzake deze regel niet heeft geluisterd naar de woorden van de coach. Anders had Oranje op slag van rust het eerste tegendoelpunt van dit WK in Qatar moeten incasseren. Een schot werd van richting veranderd en vloog achter Noppert, maar Porozo stond hinderlijk in de weg voor Noppert.

Hinderlijk buitenspel regel

En wie de regels letterlijk terugleest, kan niet anders concluderen dat arbiter Mustapha Ghorbal, diens assistenen en de VAR juist hebben gehandeld. Als een speler hinderlijk in de baan van het schot staat en de richting van de bal veranderd, dan staat de desbetreffende speler hinderlijk buitenspel, zo schrijven de regels voor. Direct na de pauze viel overigens de gelijkmaker alsnog via Enner Valencia.