Afgeketste Leeds-deal betekent goed nieuws voor PEC Zwolle

Vincent Houttuin
13 februari 2023, 20:31   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Dat Alfred Schreuder niet de nieuwe trainer van Leeds United wordt, is goed nieuws voor PEC Zwolle. Het was namelijk de bedoeling dat Dick Schreuder de rechterhand van zijn broer zou worden, zo meldt De Telegraaf.

Alles wees erop dat Schreuder de opvolger van Jesse Marsch bij Leeds United zou worden. De voormalig trainer van Ajax werd zondag zelfs op Elland Road gespot toen de nummer zeventien van de Premier League het opnam tegen Manchester United (0-2).

De deal leek in kannen en kruiken. Technisch Victor Orta was voornemens de gebroeders Schreuder aan te stellen, maar werd op het laatste moment teruggefloten door Andrea Radrizzani, de Italiaanse eigenaar van Leeds. Radrizzani zou vinden dat Schreuder te weinig ervaring met degradatievoetbal en te weinig kennis van de Premier League heeft. Hierdoor blijft Dick Schreuder 'gewoon' bij PEC Zwolle, waarmee hij bovenaan staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Slot

Schreuder, vorige maand ontslagen door Ajax, kwam bij Leeds in beeld na de afzegging van Arne Slot. De Feyenoord-trainer was topkandidaat om Marsch op te volgen, maar mocht niet vertrekken van zijn werkgever. Daar had Slot vrede mee. "Het is natuurlijk een prachtige club, maar het is geen straf om dit jaar bij Feyenoord uit te zitten. Ik heb hier een fantastische spelersgroep", zei hij.

Alfred Schreuder

Alfred Schreuder
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (2 nov. 1972)

