Arsenal en City op vingers getikt door FA: "Niet orderlijk gedragen"

Arsenal en Manchester City zijn door de Engelse FA op de vingers getikt. De twee topclubs konden zich volgens de voetbalbond niet gedragen in het onderlinge duel en daarnaast vielen spelers de scheidsrechter van dienst te veel lastig. Wat de gevolgen gaan zijn is nog onbekend.

'Arsenal en Manchester City worden er van beschuldigd dat hun spelers de scheidsrechter verschillende keren omsingelde. Er wordt beweerd dat beide clubs er niet in zijn geslaagd om ervoor te zorgen dat hun spelers zich ordelijk gedroegen, met de spelers van Arsenal die de wedstrijdofficial omsingelden tijdens de 56e minuut, en Manchester City deed dat tijdens de 42e en 64e minuut', schreef de FA in een statement op Twitter.

Scheidsrechters vrezen voor veiligheid

In vier Engelse amateurcompetities worden, om het stijgende geweld en de intimidatie tegen scheidsrechters te verminderen, bodycams gebruikt in een test. Uit een recente enquête van de BBC kwamen schokkende cijfers over het welzijn van scheidsrechters in Engeland, honderden scheidsrechters hebben daarin namelijk gezegd dat ze soms vrezen voor hun veiligheid.

Als de proef slaagt, wordt deze tijdens het seizoen 2023-2024 uitgebreid naar andere competities. "Scheidsrechters zijn de levensader van ons spel. We hebben geluisterd naar feedback van de scheidsrechtersgemeenschap en we hopen dat deze proef een positieve invloed zal hebben op het gedrag jegens hen - zodat ze uiteindelijk kunnen genieten van het optreden in een veilige en inclusieve omgeving", aldus FA-topman Mark Bullingham tegen de BBC.