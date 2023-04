'Aangeslagen' Gernot Trauner keert vervroegd terug naar Feyenoord

Gernot Trauner heeft maandag het trainingskamp van Oostenrijk verlaten en is vervroegd teruggekeerd naar Feyenoord, zo onthult 1908.nl. De 31-jarige verdediger kwam niet ongeschonden uit het duel met Azerbeidzjan (4-1) en is niet fit genoeg bevonden voor de ontmoeting met Estland.

Bondscoach Ralf Rangnick liet zondag al weten dat Trauner een twijfelgeval was voor het EK-kwalificatieduel. Ook Marcel Sabitzer kwam niet ongeschonden uit de ontmoeting met Azerbeidzjan. "Wij moeten nog aankijken of het voor een van beiden haalbaar is om te spelen. Die beslissing nemen we pas op het laatste moment", vertelde Rangnick tijdens een persconferentie.

Trauner wenste volgens 1908.nl, met het oog op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van komend weekend, zelf eerder terug te keren naar Feyenoord. De centrale verdediger is nog maar net hersteld van een knieblessure die hem in het eerste deel van de tweede seizoenshelft aan de kant hield. Eerder dan verwacht maakte hij eind vorige maand zijn rentree op het wedstrijdveld.

Voor Feyenoord is het wat fysieke problemen betreft geen goede interlandperiode. Lutsharel Geertruida liep afgelopen vrijdag bij zijn Oranje-debuut tegen Frankrijk (4-0) een hamstringblessure op. Hij lijkt de komende weken aan de kant te staan, al is er nog geen uitsluitsel gegeven over de ernst van zijn blessure.