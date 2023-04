BILD onthult: 'Mané en Nagelsmann maakten ruzie in kleedkamer'

Na het ontslag van Julian Nagelsmann als trainer van Bayern München komen steeds meer verhalen naar buiten over de manier waarop de 35-jarige trainer werkte bij der Rekordmeister. Schandaalkrant BILD onthult dat de oefenmeester onder meer flink ruzie maakte met sterspeler Sadio Mané.

De woordenwisseling zou zich volgens de krant hebben voorgedaan na het thuisduel met Paris Saint-Germain. Mané was pas net terug na een blessure en had in de Bundesliga twee keer een klein half uur meegedaan als invaller. Tijdens de return van de achtste finale van de Champions League gunde Nagelsmann de Senegalees echter maar acht minuten.

Dat was tegen het zere been van Mané, die volgens BILD na afloop 'in het bijzijn van enkele teamgenoten' op hoge poten verhaal ging halen bij zijn trainer. 'De situatie dreigde uit de hand te lopen!', is de krant vervolgens niet vies van een dramatische uitroep. 'Tijdens de discussie merkten de andere spelers dat Nagelsmann geïntimideerd was door de boze toespraak van zijn superster', zo valt te lezen. 'Dat de coach Mané in de daaropvolgende wedstrijd tegen FC Augsburg in de basis zette, sterkte hun mening.'

Met Mané in de basis won Bayern het duel met streekgenoot Augsburg met 5-3. Een week later ging de ploeg echter onderuit bij Bayer Leverkusen (2-1), waarna het doek verrassend viel voor Nagelsmann. Zijn opvolger Thomas Tuchel werd razendsnel gepresenteerd en debuteert komende zaterdag uitgerekend tegen zijn oude club Borussia Dortmund. Inzet bij dat duel is niets minder dan de koppositie. Dortmund heeft die nu in handen; Bayern volgt met slechts een punt minder.