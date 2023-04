'Definitief geen Feyenoord-fans welkom in Rome'

Slecht nieuws voor Feyenoord-supporters die droomden van een tripje naar Rome. Volgens diverse Italiaanse media maken de Italiaanse autoriteiten op korte termijn bekend dat fans van de Rotterdamse clubs niet welkom zullen zijn in het Stadio Olimpico als de club het in de Europa League opneemt tegen AS Roma.

Onder meer La Gazzetta dello Sport en Mediaset maken vrijdag gewag van een aanstaand verbod op uitsupporters bij het kwartfinale-duel, dat op 20 april wordt gespeeld. Bij de heenwedstrijd, een week eerder in De Kuip, zijn andersom juist wél fans van AS Roma welkom.

Volgens de media komt het besluit om de Feyenoord-fans uit het stadion te weren uiteindelijk van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar zou gevreesd worden voor een herhaling van de situatie in 2015, toen beide clubs ook tegenover elkaar stonden. Bij ongeregeldheden met Feyenoord-fans in de stad raakte toen de eeuwenoude Barcaccia-fontein beschadigd.

Toch zou een verbod op de aanwezigheid van Nederlandse supporters niet betekenen dat Rome gevrijwaard blijft van ongeregeldheden, zo wordt gevreesd. In de achtste finale tegen Shakhtar Donetsk wisten zo'n zeshonderd Feyenoorders tóch een kaart voor de wedstrijd te bemachtigen voor het uitduel in Polen, hoewel ook daar geen kaarten ter beschikking werden gesteld aan de uitploeg.