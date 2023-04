Driessen hekelt rol Van der Sar en adviseert Ajax met zak geld aan te kloppen in Alkmaar

Valentijn Driessen snapt niet dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur uitkomt bij de Duitser Sven Mislintat. Volgens de Telegraaf-journalist zijn er 'genoeg' geschikte Nederlandse kandidaten te vinden, bijvoorbeeld in Alkmaar.

"Dan komen ze met een Duitser en dan denk ik: Waarom geen Nederlander?", vraagt Driessen zich af in de podcast Kick-Off Eredivisie van zijn werkgever. "Er zijn genoeg Nederlanders die het kunnen. Max Huiberts heeft het bewezen bij AZ", vindt Driessen. "Dan zegt iedereen: Die wil niet. Maar echt: met een zak geld is iedereen op te halen."

Mocht Huiberts toch niet haalbaar blijken, dan ziet Driessen bovendien nog twee andere geschikte kandidaten. "Jordi Cruijff is ooit gevraagd, maar zit bij FC Barcelona", begint hij met een mogelijkheid die niet realistisch lijkt. Dat geldt mogelijk wel voor een andere kandidaat: "Mo Allach van RKC Waalwijk heeft bij FC Twente en de KNVB gezeten en doet het overal goed", benoemt Driessen een tweede optie in de Eredivisie naast Huiberts.

De Duitser Mislintat heeft inmiddels een aanbieding van Ajax op zak maar zou volgens Driessen niet per se de nieuwe td van de Amsterdammers worden als hij toehapt. "Er zijn ook wel wat andere geluiden dat hij niet de eindverantwoordelijke wordt, maar dat Ajax Klaas-Jan Huntelaar dat wel wordt", weet hij te melden. Mislintat kwam in beeld nadat de Engelsman Julian Ward afhaakte. Driessen wijt het mislopen van de voormalig Liverpool-directeur maar aan één persoon. "Je komt iedere keer uit bij Edwin van der Sar. Zijn communiceren is niet zodanig dat mensen over de streep getrokken worden."