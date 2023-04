Driessen ziet schaduw Van Gaal over Oranje werpen en verwacht bepalende zomer

Valentijn Driessen constateert dat het Nederlands elftal een beroerde eerste week onder Ronald Koeman heeft doorgemaakt. Oranje won maandagavond weliswaar met 3-0 van voetbaldwerg Gibraltar, maar de verslaggever van De Telegraaf is allesbehalve onder de indruk van wat Oranje op de mat legde. De maand juni, waarin voor Oranje de Final Four van de Nations League op het programma staat, zou wel eens een zeer bepalende voor bondscoach Ronald Koeman kunnen worden.

'Levert de Nations League een demasqué op als tegen de Fransen, dan zit Koeman met zijn Oranje direct in zwaar weer. Met Ierland en Griekenland als concurrenten is EK-kwalificatie nog altijd te doen, maar als de stemming rond het Nederlands elftal in een negatieve spiraal raakt en de fans het elftal laten zakken, kan Koemans tweede periode in Zeist weleens een heel moeilijke exercitie worden', schrijft Driessen in zijn analyse voor de ochtendkrant. 'Zijn succes in het eerste tijdperk (2018-2020) met een nieuwe, frisse kleur op de wangen, de finaleplaats in de Nations League en kwalificatie voor het EK 2020 bieden geen garantie en zullen hem daarbij in 2023 niet helpen.'

Van de verslaggever is bekend dat hij groot voorstander is van het 4-3-3 systeem dat Ronald Koeman bij het Nederlands elftal hanteert, maar hij ziet wel dat dit vooralsnog niet uit de verf komt: 'Het valt voor Oranje niet mee om na een jaar achteruit rennen onder Louis van Gaal de weg naar voren te vinden.' Tegen Gibraltar, wat geen maatstaf is voor het Nederlands elftal, kwam Oranje tot 48 doelpogingen, maar was het slechts drie keer trefzeker.

Mocht Koeman er niet in slagen te presteren tijdens de Final Four denkt Driessen dat de schaduw van Louis van Gaal nog nadrukkelijker over het Nederlands elftal gaat werpen: 'Terecht of niet, blessures en schorsingen of niet, een kipkerrie-gate of niet; zo werkt het nu eenmaal bij het nationale voetbalparadepaardje. De eerste serieuze evaluatie zal evenwel na de Final Four plaatshebben. Dan heeft Koeman al dan niet een prijs gewonnen, drie toplanden (Frankrijk, Kroatië en Spanje of Italië in de grote of kleine finale) getroffen en zal zijn elftal grotendeels moeten staan om EK-kwalificatie af te dwingen', besluit de journalist.