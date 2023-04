Een topper tussen twee buurlanden, Kökçü in actie met Turkije

Wedstrijden

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 28 maart.

Marokko – Peru (20.30 uur)

Marokko is in een hele goede flow en won zaterdagavond nog met 2-1 van Brazilië. Na een uitstekend WK werd het alleen maar mooier voor de Marokkanen met deze winst op het topland. Met spelers als Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Zakaria Aboukhlal en Sofyan Amrabat is er ook een groot deel met een Nederlands achtergrond in de ploeg. Peru speelde met FC Emmen-speler Miguel Araujo en oud-Feyenoorder Renato Tapia tegen Duitsland en verloor met 2-0. Kunnen de Marokkanen ook het volgende Zuid-Amerikaanse land verslaan?

Duitsland – België (20.45 uur)

De twee buurlanden gaan in een vriendschappelijk duel tegen elkaar spelen. België won vrijdag nog eenvoudig in de EK-kwalificatie van Zweden met 0-3. Duitsland speelde zaterdag ook vriendschappelijk tegen Peru en won met 2-0 van de Zuid-Amerikanen. Beide landen hebben een matig WK achter de rug en willen zich goed voorbereiden op de rest van de kwalificatie. Wie gaat er met de eer vandoor in dit oefenduel?

Turkije – Kroatië (20.45 uur)

De Turken moeten het in de EK-kwalificatie opnemen tegen halvefinalist van het afgelopen WK Kroatië. Turkije won het eerste duel in de kwalificatie, mede door een goal van Feyenoorder Orkun Kökçü, met 1-2 van Armenië. De aanstaande tegenstander van Nederland in de Nations League begon met Luka Modric in de basis de kwalificatie tegen Wales en speelde gelijk. In de allerlaatste minuut maakte Nathan Broadhead de 1-1 tegen Kroatië. Gaan Kökçü en Turkije voor een stunt zorgen in deze kwalificatiereeks?

Voetbal op tv

18.00 uur: Georgië – Noorwegen, Ziggo Sport – live verslag van het EK-kwalificatie-duel

20.30 uur: Marokko – Peru, Viaplay – live verslag van het vriendschappelijke duel

20.45 uur: Duitsland – België, Ziggo Sport Racing – live verslag van het vriendschappelijke duel

20.45 uur: Schotland – Spanje, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van het EK-kwalificatie-duel

20.45 uur: Turkije – Kroatië, Ziggo Sport Docu – live verslag van het EK-kwalificatie-duel