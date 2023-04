'El trauma que viene': herhaling van zetten dreigt voor Frenkie de Jong

FC Barcelona wacht volgens Marca wederom een financieel uitdagende zomer. Er zijn nog steeds grote salarisproblemen en die kunnen niet enkel worden opgelost door te snijden in de salariskosten. Barça moet spelers gaan verkopen, zo concludeert de Spaanse krant. Frenkie de Jong wordt genoemd als mogelijke vertrekker.

Barcelona kampt met een enorme schuldenlast en verschafte zich afgelopen zomer met enkele financiële trucs de broodnodige ademruimte. Zo werd onder meer een kwart van de televisierechten voor de komende 25 jaar en aandelen in de eigen audiovisuele studio verkocht. De club was daardoor in staat om, ondanks de financiële problemen, een actieve rol op de transfermarkt te spelen. Onder anderen Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha werden naar Camp Nou gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Ook hoefde de Catalaanse club De Jong niet te verkopen, wat eerst nog noodzakelijk leek. Komende zomer zal Barcelona ook weer wat moeten verzinnen om de salarishuishouding op orde te krijgen. 'El trauma que viene', is de kop boven het artikel van Marca. Vrij vertaald: het naderende trauma. Het verkopen van Marc-André ter Stegen, Koundé, Ronald Araújo, Gavi, Pedri en Lewandowski is volgens de krant ondenkbaar. Onder meer Alejandro Baldé, Andreas Christensen, Raphinha, Ansu Fati, Eric García en De Jong zullen mogelijk wel in de etalage worden gezet.

De Jong gaf onlangs in gesprek met de Catalaanse radiozender RAC1 aan Barcelona absoluut niet te willen verlaten. Marca beschouwt hem desalniettemin als een speler die mogelijk in de zomer verkocht wordt. 'De Nederlander is een sleutelfiguur voor Xavi, maar ook een van de meest geliefde spelers op de transfermarkt. Vorig jaar stond hij op het punt te vertrekken', aldus de krant.