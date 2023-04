FC Groningen moet aan de bak: 'Als wij niet gaan winnen, degraderen we'

FC Groningen moet in de laatste acht wedstrijden van het seizoen alle zeilen bijzetten om degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. Trainer Dennis van der Ree beseft dat de resultaten van komend weekend weleens cruciaal kunnen worden voor het verdere verloop van het seizoen.

De noorderlingen gaan zondag op bezoek bij Fortuna Sittard. Een dag eerder treffen directe concurrenten SC Cambuur en FC Emmen elkaar in Leeuwarden. "Als wij niet gaan winnen, dan degraderen we", is Van der Ree duidelijk over de kansen op lijfsbehoud van zijn elftal. " De opdracht wordt alleen maar moeilijker, maar het is nog steeds dezelfde. Dan kunnen we wel naar de tegenstander of naar onze concurrenten gaan kijken... Maar als zij winnen en wij verliezen, dan weten we dat zij boven ons gaan eindigen", wordt Van der Ree geciteerd door RTV Noord.

Of FC Groningen nou voor de Eredivisie behouden blijft of niet, Van der Ree maakt volgend seizoen zelf niet meer mee. De oefenmeester, die eerder dit seizoen het stokje overnam van de ontslagen Frank Wormuth, kondigde zijn vertrek uit Groningen aan nadat de club bekendmaakte dat FC Emmen-trainer Dick Lukkien de nieuwe hoofdtrainer wordt. "Ik had graag gezien dat ze voor mij hadden gekozen" zegt Van der Ree.

Ondanks zijn teleurstelling over de keuze van de club, blijft Van der Ree de positieve kanten zien. "Ik ben nog altijd blij om de kans die ik heb gekregen. Het is ook echt niet zo dat we met ruzie uit elkaar gaan", bezweert hij. Hoewel hij het niet met de clubleiding eens is, begrijpt hij wel waar de beslissing om hem te passeren vandaan komt. "Ik snap dat als je niet wint er een bepaald sentiment gaat leven en dat er dan keuzes worden gemaakt. Er wordt dan al snel gezegd dat ik onervaren ben en dat ze toch een meer ervaren trainer willen. Ik snap dat mensen er zo naar kijken, maar ik had zelf een andere keuze gemaakt."