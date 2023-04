FCUpdate heeft een nieuwe website: dit is er veranderd

Voor je zie je de nieuwe website van FCUpdate. Vandaag hebben we de knop omgezet en is de nieuwe omgeving live gegaan. FCUpdate is in juni 2005 opgericht als tegenhanger van traditionelere voetbaltitels. In de loop der jaren is het bereik van de site gestaag gegroeid, maar het design vrijwel ongemoeid gebleven. Met de vernieuwde site, en ook het onlangs herziene redactieteam aan de hand van hoofdredacteur Dominic Mostert, hebben we FCUpdate klaargemaakt voor de toekomst en verdere groei.

Voor de vaste bezoeker zal het even wennen zijn: naast een compleet nieuwe site óók een nieuwe huisstijl. Het herkenbare ‘FC’ uit het oude logo komt terug in het nieuwe logo, alsook de kleuren groen en een donkere tint. Nieuw is de rode punt, wat staat voor actualiteit. Worden er wedstrijden gespeeld? Dan zul je bijvoorbeeld het rode bolletje terugzien in het menu met daarin het aantal live wedstrijden.

Nieuwe pagina’s

Naast het publiceren van voetbalnieuws bieden we een groot scala aan nieuwe content en mogelijkheden. De zoekfunctie is nieuw bovenaan de pagina. Hier vind je je favoriete speler, team en competitie. Iedere bekende voetballer heeft een zeer gedetailleerde pagina op FCUpdate. Naast het spelersnieuws vind je veel statistieken over zijn carrière tot nu toe. We werken samen met Footballtransfers voor actuele transferwaardes. Bekijk maar eens de pagina van Erling Haaland of Frenkie de Jong.

Oud en vertrouwd

Vertrouwde en veel bekeken pagina’s gooien we niet overboord. Live wedstrijdverslagen blijven we aanbieden en zullen we zelfs gaan uitbreiden. Het aanbod hierin zal dus groeien. De knop ‘Buitenspel’ heeft de nieuwe naam ‘Schorsingen & Blessures’ gekregen, maar dekt nog steeds dezelfde lading. Evenals ‘Transfers’, maar dan met een breder aanbod van transfers in verschillende competities.

Community

Ook willen we de mensen in de community meer ruimte bieden om hun mening te ventileren. Het plaatsen van een reactie onder nieuws was al mogelijk. Dit is nu ook mogelijk bij wedstrijden. Daarnaast kun je ieder nieuwsartikel liken. Niet alleen met een duimpje, maar ook andere emoties zijn mogelijk. Hiermee kunnen bezoekers direct zien welk sentiment andere gebruikers ervaren bij het artikel.

Bugs, tips en tops

Het is goed mogelijk dat je op sommige plekken in de website nog wat foutjes en niet-werkende onderdelen zult aantreffen. De komende periode zal dan ook in het teken staan van bugs fixen en optimalisaties. Je bent altijd welkom op bugs, maar ook tips of tops door te mailen naar [email protected]

Uiteraard kun je ook dit topic gebruiken om te reageren!