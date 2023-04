Hans Kraay junior pakt 'circusartiest' van Oranje aan na zege op Gibraltar

Hans Kraay junior heeft zich geërgerd aan Memphis Depay in de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar. De analist van ESPN vond Depay een 'heel goede goal maken', maar ook veel onnodige tierelantijntjes uithalen. Ook de andere aanvallers leverden volgens Kraay junior te weinig.

Op aangeven van Denzel Dumfries kopte Depay de bal halverwege de eerste helft over de uitgekomen keeper Dayle Coleing. "Dit is een heel goede goal, een moedige kopbal", zegt Kraay junior, om eraan toe te voegen: "Zijn spel noem ik Circus Boa Vista. Na negen minuten wil hij een omhaal doen met veertien mensen om zich heen… Bij Atlético begon hij echt weer op dreef te raken."

"Als ik aanvaller ben en ik scoor niet in deze wedstrijd, zou ik doodziek naar huis gaan" vervolgt de voormalig voetballer. "Als ik Weghorst of Simons was, zou ik doodziek naar huis gaan. Maar ook als ik Wijnaldum, Berghuis, Gakpo of Malen was. Als je de hele eerste helft rond de zestien van een kleuterklas mag spelen, dan moet je meer doelpunten kunnen maken."

Bij Weghorst wil het momenteel niet bepaald vlotten, zegt Kraay junior. "Zijn inzet is geweldig. Hoe hij zich steeds weer waarmaakt bij zijn clubs… Maar het valt even niet lekker voor hem."

