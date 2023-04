Heitinga verwacht meer van Brobbey: 'Daar moet hij voor zorgen'

Ajax telde afgelopen zomer bijna twintig miljoen euro neer om Brian Brobbey definitief terug naar Amsterdam te halen. De jonge spits was dit seizoen weliswaar al twaalf keer trefzeker, maar onder John Heitinga is hij allesbehalve zeker van een basisplaats. De oefenmeester heeft zich in gesprek met Ajax TV uitgelaten over de huidige rol van Brobbey.

De centrumspits verruilde Ajax in de zomer van 2021 transfervrij voor RB Leipzig. In Duitsland kwam Brobbey echter niet tot nauwelijks aan spelen toe, waardoor hij een half jaar later op huurbasis zijn rentree maakte in Amsterdam. Een paar maanden later haalde Ajax hem dus definitief terug naar de Johan Cruijff ArenA. Ondanks zijn twaalf doelpunten is de terugkeer van Brobbey in Amsterdam nog geen succes. Onder Heitinga begon hij enkel in de bekerwedstrijd tegen De Graafschap in de basis.

"Als Brobbey erin komt als invaller, moet dat in principe een win-win situatie zijn. Of je nou voor of achter staat. Met de wapens die hij heeft moet Brian het verschil kunnen maken", zegt Heitinga tegen het clubkanaal. "Uiteindelijk moet hij ervoor zorgen dat hij de slag wint van zijn concurrent." Dat is op dit moment Dusan Tadic, die sinds de trainerswissel in Amsterdam weer in de punt van de aanval staat. Speel de aanvoerder maar eens uit de basis. "Dat is het mooie van topsport. Je hebt bijna elke positie normaal gesproken dubbel bezet. Maar er kan er maar één spelen. Dan kun je als speler vinden dat jij moet spelen, maar je kan het ook gebruiken als motivatie om het te laten zien. Dat geldt voor alle spelers."

Hoewel Brobbey bij Ajax dus vaker wel dan niet op de bank zit, werd hij onlangs wel opgeroepen voor het Nederlands elftal. De spits behoorde tot de selectie voor de kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar, maar hij kwam niet in actie. Daardoor wacht Brobbey nog altijd op zijn debuut in Oranje.