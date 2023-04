Indrukwekkend: België speelt Duitsland binnen paar minuten op een hoopje

België boekte afgelopen vrijdag een overtuigende overwinning op Zweden en dat heeft de ploeg goed gedaan. Het elftal van Domenico Todesco is dinsdagavond op weg naar een volgende ruime zege. In de oefenwedstrijd tegen Duitsland deed België binnen een paar minuten zaken.

België heeft een zeer teleurstellend WK in Qatar achter de rug. Toenmalig bondscoach Roberto Martínez baarde in aanloop naar dat toernooi opzien door te zeggen dat hij in Qatar een betere selectie tot zijn beschikking had dan vier jaar geleden in Rusland, waar België brons pakte. De Rode Duivels kwamen in Qatar niet door een groep met Kroatië, Marokko en Canada en werden roemloos uitgeschakeld.

Na de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië maakte Martínez bekend op te stappen. Het duurde vervolgens even, maar de Belgische voetbalbond stelde Todesco aan als opvolger. Todesco werd eerder dit seizoen nog ontslagen bij RB Leipzig, maar begon vol goede moed aan zijn baan bij de Belgen. De Italiaanse oefenmeester heeft weinig tijd nodig gehad om de ploeg naar zijn hand te draaien. Na de 3-0 overwinning in Zweden maakt België ook in en tegen Duitsland veel indruk. Dankzij doelpunten van Yannick Carrasco en Romelu Lukaku leidden de Rode Duivels al na negen minuten met 2-0.

Hij ligt al in het mandje! 🧺

Yannick Carrasco zet Beglië al heel vroeg op voorsprong in op bezoek bij Duitsland 🤯#ZiggoSport #EKKwalificatie #GERBEL pic.twitter.com/pYYjCu3guf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 28, 2023