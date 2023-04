Karlsson maakt op prachtige wijze eerste interlandgoal en onderstreept goede vorm

Jesper Karlsson heeft maandagavond een heerlijke avond beleefd in het shirt van Zweden. De linksbuiten van AZ maakte op werkelijk schitterende wijze zijn eerste interlandgoal voor zijn land en had daarmee een mooi aandeel in de overtuigende zege op Azerbeidzjan.

Karlsson, die de laatste weken sowieso uitstekend op dreef is en bij AZ een absolute sterkhouder is, zag Zweden vanaf de bank een redelijk eenvoudige avond beleven tegen Azerbeidzjan. Toen de Zweedse ploeg op een 3-0 voorsprong was gekomen mocht de AZ'er invallen en zijn invalbeurt bekroonde hij met zijn eerste interlandgoal.

Dat was niet zomaar een treffer, want de 24-jarige Zweed liet blijken dat hij een ware vrijetrappenspecialist is. Op prachtige wijze schoot de buitenspeler van een grote afstand raak, waarmee hij zijn ploeg op een 4-0 voorsprong zette. In de slotfase maakte Anthony Elanga er ook nog 5-0 van, waardoor Zweden een mooie afsluiter van de interlandperiode kende.