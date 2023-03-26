Kraay adviseert Koeman grote namen te passeren en voorziet droomkoppel

is al jaren een van de meest bepalende spelers van het Nederlands elftal, maar Hans Kraay junior heeft in zijn ideale opstelling van Oranje geen plek vrij voor de aanvaller van Atlético Madrid. Wel zou Kraay Feyenoord-middenvelder opstellen, die in de toekomst een duo op het middenveld zou moeten gaan vormen met Frenkie de Jong.

Kraay zou Koeman adviseren de ervaren én sterkhouder Memphis op de bank te zetten bij het Nederland elftal, mochten alle spelers beschikbaar zijn. Dat Kraay zonder Memphis zou beginnen is opvallend te noemen, aangezien hij al jaren als een van de vaste waardes van Oranje wordt gezien: "Memphis en Wijnaldum hebben het geweldig gedaan, maar ik zou voor frisheid kiezen tot ze weer in goeden doen zijn. Maar je moet ze nooit afschrijven", zegt de analist bij het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

In plaats van Memphis zou Kraay met Cody Gakpo beginnen als spits, die in zijn ogen vanaf de zijkanten ondersteunt moet worden door Steven Bergwijn en Donyell Malen. Op het middenveld zou Kraay met Wieffer in de basis beginnen, die veel indruk op hem maakt: "Ik ben bij die eerste training van het Nederlands elftal gaan kijken. Dan zoekt hij met niemand contact, strikt hij zijn veters nog een keer en doet hij moeiteloos mee in het positiespel."

De verslaggever van ESPN denkt dat de middenvelder van Feyenoord in de toekomst een goed duo op het middenveld kan vormen met De Jong, die nu afwezig is bij Oranje wegens een blessure: "Elke centrale verdediger vindt het heerlijk om gewoon een bal af te pakken en hem aan iemand te geven die opendraait en voetbalt. Wieffer doet dat ook. Dan heb je twee mensen waarmee je aan het voetballen komt. Dat had je tegen Frankrijk niet", besluit hij.