Lionel Messi maakt Eloy Room dolgelukkig: 'Droom komt uit'

Eloy Room beleefde dinsdag een zware wedstrijd tegen Argentinië. De oud-doelman van onder meer Vitesse en Go Ahead Eagles moest zeven keer vissen tegen de wereldkampioen. Na afloop van het oefenduel slaagde hij er echter in om het shirt van Lionel Messi te bemachtigen en dat maakte zijn avond meer dan goed.

"Dit is echt speciaal", glunderde Room tegenover TyC Sports. "Dit is een droom die uitkomt. Iedereen is fan van Messi en nu heb ik tegen hem gespeeld." Ondanks de zeven tegengoals, waarvan Messi er drie voor zijn rekening nam, kon de doelman toch trots zijn op een aantal knappe reddingen. Dat was ook Messi niet ontgaan, zo vertelt Room. "Hij vertelde dat ik een paar schoten van hem goed pakte, dat betekent heel veel voor me."

Hoewel de voltallige selectie van Curaçao aasde op het shirt van de 35-jarige dribbelaar, ging Room er na afloop dus vandoor met het shirt van Messi. "Ik trek dit shirt nooit meer uit", lachte Room. "Ik ga er zelfs in slapen."

