Loting FA Cup bekend: waanzinnig affiche in finale lonkt voor Ten Hag

Manchester United neemt het in de halve finale van de FA Cup op tegen Brighton & Hove Albion, zo heeft de loting zondagavond uitgewezen. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Sheffield United. Beide wedstrijden worden gespeeld op Wembley, waar op 3 juni ook de finale plaatsvindt.

Via een zwaarbevochten 3-1 zege op Fulham kwalificeerde Manchester United zich voor de halve finale. Vrijwel direct na de wedstrijd volgde de loting. Manchester City was de te ontlopen ploeg en zo geschiedde. Door de loting is een droomfinale tussen de twee rivalen nog wel een zeer reële mogelijkheid.

Ten Hag wilde na de wedstrijd nog niet te veel kwijt over de wedstrijd tegen Brighton, die op 22 of 23 april wordt gespeeld. "De halve finale is nog ver weg. De spelers gaan de interlandperiode in en wij gaan de afgelopen periode analyseren. Dan gaan we nadenken over Newcastle United, Brentford en Everton", doelde hij tegenover de BBC op de eerstvolgende drie tegenstanders in de Premier League.

Ten Hag toonde zich gelukkig met het bereiken van de halve finale. "Dat was het doel. We zijn blij met de overwinning. We hebben karakter getoond. In iedere wedstrijd toont deze ploeg persoonlijkheid en toewijding. Fulham is een goede ploeg, waar je niet zomaar van wint. We speelden een goede eerste helft. We hadden goede momenten in de omschakeling en we hadden met twee of drie doelpunten verschil voor moeten staan."

Manchester United won door twee curieuze minuten, waarin Willian en Aleksandar Mitrovic (Fulham) met rood van het veld werden gestuurd en The Red Devils een 0-1 achterstand ombogen. Het tumult ontstond toen Willian een schot van Jadon Sancho op de lijn met de hand tegenhield, waarna Mitrovic hevig protesteerde. "Daar wil ik geen nadruk op leggen", reageerde Ten Hag op de arbitrale beslissingen. Ik denk dat iedereen zag dat het hands was."