Marokkaanse selectie krijgt tijdens verblijf in Spanje te maken met racisme

De nationale ploeg van Marokko heeft in Spanje te maken gekregen met racisme. Op sociale media circuleren beelden rond van een hotelmedewerker van het hotel waar de Leeuwen van de Atlas verblijven, die op social media racistische opmerkingen maakt.

De selectie van bondscoach Walid Regragui is in Madrid, aangezien het daar dinsdagavond een oefenduel speelt tegen Peru. Op sociale media heeft medewerker van het hotel kwetsende teksten geplaatst over de Marokkaanse ploeg, die op het afgelopen WK de halve finale wist te behalen: "We serveren ze Ramadan-stront. Hun geloof van shit", valt er onder meer te lezen.

De hotelmedewerker gaat verder: "Jullie zijn een stelletje klootzakken. Ik schijt op de Ramadan en hun doden." Zijn uitlatingen zorgen voor geschokte reacties en volgens het Spaanse medium AS heeft het Madrileense hotel direct vervolgstappen ondernomen. Wat er met de medewerker gaat gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk.

Op de persconferentie is bondscoach Regragui ingegaan op de kwetsende berichten in de richting van zijn ploeg en staf. Doordat het om een jongen van tussen de negentien en de twintig jaar gaat wil hij er niet te veel aandacht aan besteden: "In onze religie wordt ons vergeving geleerd en wij vergeven hem. Hij zal begrijpen dat wat hij denkt over moslims, niet de realiteit is. Verder wil ik er niet over praten."