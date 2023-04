Oud-rivalen Ferguson en Wenger krijgen eervolle onderscheiding

Als eerste managers in de geschiedenis zijn Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger toegevoegd aan de Hall of Fame van de Engelse Premier League. De Schot en de Fransman toonden zich daarmee zeer vereerd en waren bovendien lovend over elkaar.

Sinds 2021 kent de Premier League een Hall of Fame, waarin de grootste spelers uit de geschiedenis van de competitie geëerd worden. Dennis Bergkamp behoorde in het eerste jaar tot de acht gelukkigen die werden opgenomen in het selecte gezelschap waarin ook plaats was voor onder andere Frank Lampard, Steven Gerrard en Eric Cantona.

Vorig jaar werden opnieuw acht spelers geïntroduceerd. Bij de tweede lichting waren onder meer Paul Scholes, Peter Schmeichel, Sergio Agüero en Didier Drogba de gelukkigen. In 2023 zijn in de personen van Ferguson en Wenger voor het eerst twee managers toegevoegd aan de eregalerij. "Het is een eer om zo erkend te worden", vond Ferguson. "Ik ben erg dankbaar met deze uitverkiezing", sprak Wenger op zijn beurt.

In hun lange loopbanen bij respectievelijk Manchester United en Arsenal kruisten de Schot en de Fransman tientallen keren de degens. De duels tussen beiden gingen er niet altijd even zachtzinnig aan toe, maar inmiddels kunnen de gewezen managers elkaars werk waarderen. "Arsène is een waardige keuze", sprak Ferguson, "hij heeft Arsenal fantastisch getransformeerd." Ook Wenger had mooie woorden over voor Ferguson. "Het is een eer om dit met hem te mogen delen. Het is als twee boxers: je vecht als een gek en gaat tot de bodem tegen elkaar", vergeleek hij de jarenlange strijd.

Two legends who helped define the Premier League.



Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3 — Premier League (@premierleague) March 29, 2023

Inmiddels is de strijdbijl al lang begraven tussen Ferguson en Wenger. "Sinds we met pensioen zijn gaan we af en toe samen eten in een klein restaurantje in Zwitserland dat hij heel goed kent", deed Ferguson uit de doeken. "Hij is een zeer interessant persoon en ik geniet van zijn gezelschap", vervolgde de Schot, "maar het blijft mijn job om de juiste wijn te kiezen!"