'Peter Bosz heeft goed nieuws voor FC Twente, rentree in Eredivisie steeds dichterbij'

De kans lijkt steeds groter te worden dat Peter Bosz volgend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen is. De 59-jarige trainer zou FC Twente hebben laten weten dat zijn salaris geen struikelblok hoeft te vormen voor een dienstverband in Enschede.

Dat viel vrijdag te horen in het programma De Oosttribune van RTV Oost. "Peter Bosz wil graag naar FC Twente komen", wist presentator Bert van Losser te melden. "FC Twente hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over zijn salaris", vervolgde Van Losser. Zijn eveneens aanwezige collega Tijmen van Wissing deed een poging het nieuws bevestigd te krijgen bij technisch directeur Jan Streuer, maar die wilde desgevraagd niets loslaten.

Scheidsrechter Bas Nijhuis schoof eveneens aan in het sportprogramma en had nog een belangrijke toevoeging: "Hendrie Krüzen gaat deze keer niet met Bosz mee!", zo wist hij. Krüzen fungeerde eerder als assistent van Bosz bij tal van clubs, waaronder Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. In de zomer van 2022 nam hij echter afscheid van Bosz om terug te keren bij Heracles Almelo, waar hij momenteel assistent is van John Lammers.

De naam van Bosz zingt al rond in Enschede sinds de huidige Twente-trainer Ron Jans in januari aankondigde na dit seizoen te gaan vertrekken. Sinds Bosz in oktober vorig jaar werd ontslagen door Olympique Lyonnais is de oud-trainer van onder meer Ajax en Vitesse vrij om een nieuwe club te kiezen. Naar verluidt wees hij in de winter een toenaderingspoging van FC Groningen nog wel af.