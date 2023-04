PSV krijgt geldboete en moet deel tribune sluiten na incident met Dylano K.

PSV moet tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd de oosttribune gedeeltelijk gesloten houden. De Eindhovense club is door de UEFA bestraft naar aanleiding van het incident met Dylano K., die op 23 februari het veld bestormde en Sevilla-keeper Marko Dmitrovic een klap verkocht. Ook is PSV een geldboete van 20.000 euro opgelegd.

"We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu. We gaan nu proberen de geldboete op hem te verhalen", aldus algemeen directeur Marcel Brands via het officiële clubkanaal.

Dylano K. had door een eerder stadionverbod überhaupt niet bij de wedstrijd tussen PSV en Sevilla aanwezig mogen zijn. Begin deze maand werd hij veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Die straf zit hij op dit moment uit. PSV heeft hem een stadionverbod van veertig jaar opgelegd, waardoor hij pas in 2063 weer welkom is in het Philips Stadion.

PSV werd door Sevilla uitgeschakeld in de Europa League en komt daardoor dit seizoen niet meer Europees in actie. De Eindhovenaren zullen zodoende pas volgend seizoen in het eerstvolgende thuisduel in UEFA-verband een deel van de oosttribune moeten sluiten. Omdat er tegen Sevilla ook bier op het veld werd gegooid, heeft PSV ook een boete van 9375 euro gekregen.