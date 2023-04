Rooney complimenteus over Ten Hag: 'Daar heeft Ten Hag goed werk geleverd'

Wayne Rooney is lovend over het Manchester United van Erik ten Hag en ziet dat de ploeg onder de Nederlandse trainer de weg omhoog heeft ingeslagen. Het vertrek van Cristiano Ronaldo was essentieel voor dit succes, denkt de oud-spits.

Hoewel Rooney in de Verenigde Staten trainer is van D.C. United, volgt de legende van Manchester United zijn oude club nog op de voet. Voor de club en voor Ronaldo was het belangrijk om te scheiden. “Ik veronderstel dat hij heeft gekregen wat hij wilde”, zegt Rooney in gesprek met CNN. “Voor Manchester United was het belangrijk om daar zo snel mogelijk vanaf te komen en je echt te richten op de spelersgroep die er was en wilde zijn. En ik denk dat dat is waar Ten Hag echt goed werk heeft geleverd door de spelers te heroriënteren en ze in een positie te brengen waarin ze natuurlijk comfortabel in de top vier staan en ook de (League, red) Cup winnen.”

Ronaldo was altijd een legende bij de club en zal dat volgens Rooney ook blijven. “Ik vind wat hij voor Manchester United heeft gedaan geweldig. Hij heeft Premier League-titels gewonnen, de Champions League gewonnen, veel doelpunten gemaakt. Dus ik denk dat zeker de fans en zeker de spelers, de teamgenoten die met hem speelden uit mijn tijd, nooit zullen vergeten wat hij deed voor Manchester United. Want in mijn ogen zal hij altijd een clublegende blijven en het is jammer hoe het deze keer is geëindigd. Maar ik denk niet dat dat iets afdoet aan zijn nalatenschap bij de club.”

Waar sterren vertrekken, bloeien nieuwe sterren weer op. Dat geldt ook voor Marcus Rashford dit seizoen. “Ik denk dat we allemaal weten dat Marcus, nog voordat hij in het eerste elftal zat, door de jeugdopleiding kwam. En nogmaals, ik denk dat Ten Hag is binnengekomen en het voor hem echt makkelijker is geworden", vertelt Rooney. De voormalig Engels international heeft nog een clubrecord in handen van 253 doelpunten, maar hoopt zijn record ooit wel af te staan aan Rashford. “Ik ben niet iemand die op zijn records zit en hoopt dat niemand ze breekt. Ik hoop juist dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij zeker het vermogen en de capaciteiten heeft om het te kunnen doen. Ik weet zeker, of ik hoop, ergens in de komende jaren mijn record aan hem te kunnen doorgeven.”