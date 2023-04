Slot krijgt complimenten: 'Ik heb nog nooit zo'n steady Feyenoord gezien'

Het slot van de Eredivisie is begonnen en Feyenoord staat zes punten los van concurrent Ajax. Royston Drenthe, Gertjan Verbeek, Ali Boussaboun en Andwele Slory denken niet dat het gespeeld is, maar verwachten wel dat Feyenoord aan het langste eind trekt.

In het programma Vloggertje van Voetbalzone werd de titelstrijd met de vier mannen besproken. “De titelstrijd is nog niet beslist”, zegt Boussaboun. “Twee mindere wedstrijden en ze staan weer gelijk. Het is maar zes punten. Ze moeten het gas erop houden. Een nadeeltje wat Feyenoord heeft en Ajax niet, is dat Feyenoord nog in Europa speelt met een moeilijke tweestrijd tegen AS Roma. Dus het is interessant, ik ben echt benieuwd hoelang ze het gaan volhouden.” Daar denken Drenthe, Verbeek en Slory hetzelfde over. “Ik denk dat Feyenoord wel de beste papieren heeft om dit over de streep te trekken”, zegt Drenthe. “Ik heb nooit een Feyenoord gezien die zo voetbalt en dit zo steady kan blijven doen. Vandaar denk ik wel dat Feyenoord aan het langste eind gaat trekken, maar het wordt zeker spannend.”

Het kan natuurlijk altijd fout gaan voor de ploeg van Arne Slot, maar dan heeft de coach nog niet gefaald vinden de vier. “Dat ligt eraan waarom ze het niet zouden halen”, geeft Verbeek aan. “We zien dat Gímenez enorm belangrijk wordt voor Feyenoord, maar dat was in het begin niet zo. Vallen twee van dit soort spelers weg, weet je nooit hoe het gaat aflopen. Op dit moment heeft Arne laten zien een heel stabiel team te hebben en die punten worden gewoon binnengehaald.” Het gaat natuurlijk om het zilverwerk, maar ook om andere zaken. “Het gaat wel om de prijzen”, laat Slory weten. “Ik vind het ver gaan om te zeggen dat hij dan gefaald heeft, ik denk wel dat hij iets heeft neergezet bij Feyenoord. Na al die jaren is dat wel vrij uniek. Z’n spelsysteem, hoe hij dat dan toch weer doet, is bijzonder. Ze hebben veel aankopen gedaan, maar niet voor heel veel geld als je kijkt naar de andere concurrenten. Dan heeft hij niet gefaald.”

Tweede plaats

Er ligt ook nog een strijd om de tweede plaats open, maar daar is bijna iedereen eensgezind over. Slory, Verbeek en Boussaboun zien Ajax tweede worden, maar zien PSV misschien nog wel vierde worden in de competitie. Drenthe denkt er helemaal anders over. "Als ik de beste papieren zou moeten geven, dan zou ik ze aan AZ geven. Ik denk dat Ajax heel wat te verduren heeft gehad na de nederlaag tegen Feyenoord in de ArenA en dat kan zomaar voor iets geks gaan zorgen."