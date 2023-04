Verbeek snoeihard voor 'slapjanus eerste klas': "Goh, wat een aanvoerder ben je dan"

Gertjan Verbeek vindt Virgil van Dijk een 'slapjanus eerste klas'. Als de zestigjarige trainer het voor het zeggen zou hebben bij het Nederlands elftal, dan zou hij de 31-jarige verdediger de aanvoerdersband afnemen.

Het staat Verbeek niet aan dat Van Dijk zich de afgelopen weken lovend heeft uitgelaten over het 4-3-3-systeem van Ronald Koeman. "Van Gaal zat er en ze omarmden helemaal het 5-3-2-systeem. En nu is Van Gaal weg en zeggen ze dat ze zich nooit senang voelden bij 5-3-2, omdat Koeman 4-3-3 speelt. En straks gaat Koeman over naar 5-3-2 en is het in één keer weer anders. Ik vind Van Dijk een slapjanus eerste klas. Ik zou meteen zijn aanvoerdersband afnemen", begint Verbeek bij Omrop Fryslân.

De oud-trainer van onder meer Feyenoord denkt dat Van Dijk met zijn uitspraken over het spelsysteem vooral een wit voetje probeert te halen bij Koeman. "Dat is toch zo? Dat is de zittende trainer een vuist in zijn reet steken", aldus Verbeek, die ook kritisch is op wat Van Dijk binnen de lijnen laat zien. "Hij moet veel meer betekenen als aanvoerder. Hij moet de boel neerzetten. Het overkomt hem. Hij laat op een gegeven moment Geertruida verzuipen en dan staat hij daar na de eerste goal, zo van: blablabla. Waar was hij dan?"

Marco van Basten uitte gedurende het WK kritiek op het leiderschap van Van Dijk. Verbeek sluit zich bij die woorden aan. "Moet je kijken hoe hij aan de wedstrijd begint: elke bal breed, elke keer Geertruida de bal in de voeten spelen. Doe jij het maar. Ik hoor Koeman nog zeggen dat ze hadden getraind om de centrale verdediger het middenveld in te laten schuiven. Daar kon hij zes of zeven keer inschuiven, maar nee, dan speelt hij weer breed op Geertruida. Ja, die maakt zijn debuut. Goh, wat een aanvoerder ben je dan."