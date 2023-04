Vitesse-fans zijn het beu en onderbreken vergadering clubleiding

Dat er dinsdag eindelijk weer eens positief nieuws was rond Vitesse, betekent niet dat de aanhang niet klaar is met de problemen rond haar club. Het is momenteel nog altijd onduidelijk of Vitesse ook volgend seizoen haar wedstrijden speelt in stadion Gelredome. Zo'n honderd supporters hebben dinsdagavond op het trainingscomplex van Nationaal Sportcentrum Papendal daarom hun onvrede laten blijken. Dat meldt De Gelderlander althans.

Het is een seizoen om snel te vergeten voor Vitesse. De Arnhemmers moeten de komende weken nog alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. De problemen op het veld staan echter in schril contrast met de crisis buiten de lijnen. Vitesse ligt al tijden in de clinch met Michael van de Kuit, eigenaar van stadion Gelredome. Vitesse en Van de Kuit zijn er nog altijd niet uit over een nieuwe huurovereenkomst, waardoor het onzeker is Gelredome ook volgend seizoen het onderkomen is van de Arnhemmers.

De KNVB wil voor 11 april duidelijkheid van Vitesse, anders moet de huidige nummer veertien van de Eredivisie vrezen dat de voetbalbond haar voetballicentie intrekt. Vitesse zelf verwacht niet dat het zo ver gaat komen. Via een woordvoerder heeft de club aan De Gelderlander laten weten dat het op korte termijn een akkoord denkt te bereiken over een nieuw huurcontract. Ondanks dat hoopvolle bericht meldden dinsdagavond zo'n honderd Vitesse-supporters zich op het trainingscomplex, waar op dat moment een vergadering van de clubleiding aan de gang was.

'De aanhang eiste duidelijkheid over de situatie rond de club, die nog altijd wacht op goedkeuring van de beoogde overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry', schrijft De Gelderlander. 'Hij gaf de supporters dinsdagavond zelf tekst en uitleg, samen met commercieel directeur Peter Rovers, momenteel de verantwoordelijke man bij de Arnhemse eredivisionist. Supporters kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen.' Volgens de politie verliep de actie rustig.