Vitesse krijgt uitstekend nieuws: licentie niet langer in gevaar

Vitesse hoeft tóch niet langer te vrezen voor haar voortbestaan. De club heeft een akkoord bereikt met de stadioneigenaar over het aflopende huurcontract. Er is een akkoord tot in elk geval 2030, waarmee het grootste gevaar (namelijk het intrekken van de licentie door de KNVB) voorlopig verdwenen is.

Vitesse maakt donderdagavond melding van het nieuws, waarmee het stadionprobleem in elk geval voorlopig van de baan is. Bovendien worden alle onderling lopende gerechtelijke procedures per direct stopgezet. “Het was een vervelende situatie, die we als club eerder hadden moeten oplossen”, blikt Peter Rovers, algemeen directeur ad interim van Vitesse, terug op de roerige laatste weken in Arnhem.

Vitesse wilde niet voldoen aan de forse huureisen van stadioneigenaar Nedstede, dat naar verluidt zo'n twee miljoen euro per kalenderjaar wilde ontvangen van de Arnhemmers. Toch komt volgens De Telegraaf eigenaar Michael van de Kuit als winnaar uit de bus: 'Met de rug tegen de muur moest Vitesse zelfs instemmen met een iets hogere huursom', schrijft de ochtendkrant over de pikante situatie bij Vitesse. Daarmee zitten zij aan de bovenkant van de Eredivisie.



Vitesse moest voor 11 april duidelijkheid verschaffen over in welk stadion het komend seizoen wilde gaan spelen. Dat is een van de vereisten om een licentie voor het nieuwe seizoen te krijgen. Uiteindelijk deed eigenaar Coley Parry water bij de wijn en de Amerikaan gaat alsnog het forse huurbedrag ophoesten. Rovers: "Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingsgesprekken, hetgeen illustratief is voor zijn betrokkenheid bij onze club."

Toch is het niet uit te sluiten dat Vitesse in de komende tijd alsnog sancties krijgt vanuit Zeist. Eerder deze week kwam via The Guardian naar buiten dat Roman Abramovich vanaf 2010 zo'n 117 miljoen euro zou hebben gestoken in Vitesse. Hoewel de club in een statement de betrokkenheid van de rijke Rus ontkent, valt het niet uit te sluiten dat de situatie in Arnhem nog verder onderzocht gaat worden. Als de berichtgeving vanuit Engeland klopt, zou Vitesse alsnog een forse straf te wachten kunnen staan.

