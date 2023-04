Vitesse reageert binnen enkele uren op publicatie The Guardian

Vitesse heeft woensdagmiddag in een statement gereageerd op de publicatie van The Guardian waarin gesteld wordt Roman Abramovich ten minste 117 miljoen euro in de club heeft gestoken. De betrokkenheid van de Russische oligarch werd altijd ontkend.

Vitesse benadrukt in het statement dat de informatie waarop het artikel is gebaseerd nooit bij de club bekend is geweest. 'De club heeft altijd volledig meegewerkt aan de door de KNVB ingestelde onderzoeken, die ook geen onrechtmatigheden aan het licht hebben gebracht.'

De Arnhemse club heeft in de periode tussen 2010 en 2016 zogeheten agiostortingen ontvangen van de houdstermaatschappij boven de club. 'Deze houdstermaatschappij werd, zoals The Guardian schrijft, gefinancierd door Marindale Trading Limited. De heer Chigirinskiy is de (enige) uiteindelijk belanghebbende van Marindale Trading Limited, hetgeen blijkt uit de officiële documenten die onderdeel zijn geweest van de onderzoeken. Vitesse had geen kennis van de wijze waarop deze vennootschap werd gefinancierd. Vitesse heeft zelf ook geen leningsovereenkomsten gehad', schrijft Vitesse.

'De KNVB en andere deskundigen hebben meermaals breed en diepgaand onderzoek gedaan naar de situatie bij Vitesse; eerst naar de structuur rond de overname (2010), daarna naar de juistheid en volledigheid van de door Vitesse gepresenteerde juridische structuren en financieringsconstructie (2015). Vitesse heeft de onderzoekers te allen tijde volledige toegang gegeven tot alle relevante documenten waarover zij beschikt. Uit beide onderzoeken zijn geen feiten naar voren gekomen die in strijd zijn met de regels van de KNVB en de UEFA', valt er te lezen.

Vitesse schrijft in veel woorden zich van geen kwaad bewust te zijn. 'Er is destijds geconcludeerd dat Vitesse partijen steeds correct en volledig heeft geïnformeerd over het eigendom en de juridische structuur van de club, dat de juridische structuur van Vitesse in lijn is met de regelgeving van de KNVB en dat geen derde partij zeggenschap had in de club. Dit wordt tevens in The Guardian bevestigd door een vertegenwoordiger van Chelsea.'

