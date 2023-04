'Voortbestaan Everton serieus in gevaar bij degradatie uit Premier League'

Het voortbestaan van Everton komt serieus in het geding als de club dit seizoen degradeert uit de Premier League. Dat concluderen de accountants van de club in de meest recent gepubliceerde financiële cijfers.

De tweede club van Liverpool maakte vrijdag bekend dat het over het seizoen 2021-2022 een verlies van 44,7 miljoen pond leed, omgerekend ruim vijftig miljoen euro. Over de laatste drie seizoenen bedraagt het totaal geleden verlies van The Toffees zelfs 305,5 miljoen pond, bijna 400 miljoen euro. Gedurende een gedeelte van die periode was Marcel Brands, tegenwoordig algemeen directeur van PSV, als technisch directeur verbonden aan de club.

De Engelse krant The Guardian citeert het begeleidende schrijven van het bestuur over de gevolgen van een mogelijke degradatie uit de Premier League. 'De club blijft afhankelijk van de grootaandeelhouder Farhad Moshiri', zo staat te lezen. 'Hoewel hij met een brief de intentie heeft uitgesproken om de club ten minste nog twaalf maanden te blijven steunen, betreft dit geen wettelijk bindend commitment.'

Door de forse verliezen van de afgelopen seizoenen kampt Everton inmiddels met een schuld van 141,7 miljoen pond, ruim 161 miljoen euro. De Premier League staat clubs over een periode van drie jaar een maximum verlies van 120 miljoen euro toe. Omdat de club daar overheen gaat is Everton doorverwezen naar een onafhankelijke commissie.