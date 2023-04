Waarom Paris Saint-Germain steeds meer vreest voor een vertrek van Messi

Het is nog maar de vraag of Lionel Messi ook volgend seizoen uitkomt voor Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster beschikt over een aflopend contract en hoewel men in het Parc des Princes de samenwerking graag wil voortzetten, maken Financial Fair Play-regels dat volgens L'Équipe bijna onmogelijk.

De Franse sportkrant schrijft dat het Paris Saint-Germain niet gaat lukken om Messi onder dezelfde voorwaarden langer vast te leggen. Mede door de contractverlenging van Kylian Mbappé - die nu maandelijks zes miljoen euro opstrijkt - moet er wat aan de salarishuishouding worden gedaan. Messi verdient 3.375.000 euro per maand in Parijs.

Messi zou niet bepaald welwillend tegenover een nieuw contract tegen een lager salaris staan, waardoor er in Parijs een groeiend pessimisme is over een langer verblijf van de Argentijnse superster. Dezelfde vlieger gaat op voor Sergio Ramos, die net als Messi beschikt over een aflopende verbintenis. Hij krijgt maandelijks 791.600 euro op zijn bankrekening overgemaakt.

Mocht Messi aan het einde van het jaar daadwerkelijk bij Paris Saint-Germain vertrekken, dan is het niet uitgesloten dat hij terugkeert bij FC Barcelona. Joan Laporta, de voorzitter van de Catalaanse club, wil de verloren zoon dolgraag terughalen. Sergio Agüero zei kortgeleden dat hij denkt dat het fifty-fifty is of Messi terugkeert bij Barcelona.